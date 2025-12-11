Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü iş birliğinde "Engelliler İçin Kariyer ve İstihdam Günü" düzenlendi. Sosyal Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilen programda, özel gereksinimli bireyler ile firma temsilcileri bir araya geldi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, programda yaptığı konuşmada, özel gereksinimli bireylerin üretim süreçlerine dahil edilmesinin önemine değindi. Alemdar, "Onları dışlamadan, ötekileştirmeden üretim süreçlerimize dahil etmeyi önemli bir görev olarak görüyoruz. Her bireyin yapabileceği bir iş olduğuna inanıyoruz. Geçmişte ’Yapamaz’ denilen birçok insanın bugün gayreti ve azmiyle büyük başarılara imza attığını defalarca gördük. Bu doğrultuda özel gereksinimli bireylerimizi istihdam alanında desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya da kentin istihdam gücünün arttığını belirterek, etkinlik sayesinde firmalarla yapılacak görüşmelerin istihdamla sonuçlanmasını temenni etti.

"Engelleri hep birlikte kaldıracağız"

Programda, özel bir fabrikada endüstri mühendisi olarak çalışan Fatih Heybet kariyer yolculuğunu ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Heybet, "Benim hikayemi sizlerle paylaşmamdaki en büyük sebep, bir kişiye de olsa cesaret vermek ve onlara yaşam azmini kazandırmaktır. İnşallah gelecekte de böyle güzel organizasyonlarla ilham olmaya devam edecek ve engelleri hep birlikte kaldıracağız" diye konuştu.