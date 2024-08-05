Türk Standartları Enstitüsü tarafından "ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi" alan İstanbul Gelişim Üniversitesi, TSE tarafından gerçekleştirilen denetimlerin başarıyla tamamlanmasının ardından 2022 yılında alınan belgenin yenilenmesine hak kazandı.

Geleneksel yöntemlerle öğrencilerin beklenti ve şikayetlerini karşılamak yeterli olmadığı için öğrencilerin taleplerini, şikayetlerini ve beklentilerini etkili ve verimli bir şekilde çözümleyecek ve bu değerlendirmeleri sistematik olarak yapacak bir sistem geliştirildi. TS ISO 10002 standardına dayanan bu sistem, sürekli iyileştirmeyi hedefliyor. İGÜ, "Şimdi İGÜ’de Kalite Zamanı" sloganıyla öğrenci şikayetlerini değerlendirip hızlı bir şekilde çözüme kavuşturarak kalite standartlarını başarıyla sağlayamaya devam ediyor.

TSE bu belgeyle öğrencilerin memnuniyetini onayladı

İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı tarafından yürütülen Öğrenci Memnuniyeti ve Şikayet Yönetim Sistemi, öğrencilerin istek, beklenti ve şikayetlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yönetmeyi amaçlıyor. Bu sistemle, öğrencilere sunulan hizmetlerin ve faaliyetlerin memnuniyet düzeyini artırmak hedefleniyor. İGÜ, hem çalışanlarına verdiği eğitimler ve düzenlediği çalıştaylar, hem de öğrencilerden gelen şikayet ve önerileri iki farklı program üzerinden değerlendirip çözüme kavuşturarak başarılı bir performans sergilendi. Bu başarı neticesinde, İGÜ, Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen onaylı belgenin yenilenmesine hak kazandı.