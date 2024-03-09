Farklı bir faaliyete imza atan İHH Arama Kurtarma İnegöl ekibi, İlim Yayma Cemiyeti İnegöl şubesi kış okulu, Yenice Abdurrahman Öztarhan İmam Hatip Ortaokulu Kampçılık sınıfı ve Genç İHH Ortaokul Öğrencileri ile beraber Babasultan mahallesindeki Geyikli Baba Türbesini ziyaret etti. Yapılan ziyaretin ardından Akıncılar mahallesinden Yenice Dostum Doğa sporları merkezinde 4 km'lik patika yolda yürüyüş gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinlik şu sözlerle anlatıldı:

"Öğretmen, eğitmen, sağlık personeli ve Arama Kurtarma gönüllerimiz toplam 130 kişi ile eğlenceli bir gün geçirdik. İlim yayma cemiyetinin hazırladığı Köfte ekmek ikramından sonra, Halat çekme, güreş, slackline, yamaç paraşütü, badminton gibi aktiviteler ile programımızı tamamladık. İnegöl Belediyesinin tahsis ettiği otobüslerle dönüş yaptık. Arama Kurtarma faaliyetleri dışında buna benzer faaliyetlerimiz devam edecektir. Bu faaliyette emeği geçen herkese ve İnegöl Belediyesi ile Dostum doğa sporları yöneticilerine teşekkür ederiz."