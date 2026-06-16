İHH İnegöl Başkanı Turgay Demir ve beraberindeki heyet, şehidin babası İlhan Aydemir’i evinde ziyaret ederek açılan su kuyusuna ait tablo ve evrakları teslim etti.

Ziyarete İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Fatih Fakılı, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selami Seymen, Muhtarlar Derneği Başkanı Eyüp Arslan, Mesudiye Mahallesi Muhtarı Necmettin Sevim, Kemalpaşa Mahallesi Muhtarı Erdem Kaya, Cevat Kaya, İHH İnegöl Başkanı Turgay Demir ve Hüseyin Aydın katıldı.

İHH İnegöl Başkanı Turgay Demir, bu çalışmayı ilçedeki tüm şehitler adına sürdürmek istediklerini belirterek, “Su kuyusu havuzunda biriken bağışlarla ilçemizdeki tüm şehitlerimiz adına su kuyusu açacağız. Tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin” dedi.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ise şehitler adına yapılan bu anlamlı çalışmanın önemli olduğunu ifade ederek, emeği geçenlere ve bağışçılara teşekkür etti.

Programda, şehit Muhsin Aydemir rahmet ve dualarla anıldı.