İhlas Holding elektrik tüketimindeki çevresel etkileri en aza indirmek hedefi ile CK Enerji Boğaziçi Elektrik aracılığı ile YEK-G sertifikası aldı. Bu sertifika ile İhlas Holding binası ve Türkiye Hastanesi’nin yıllık 13 milyon kWh’lik elektrik tüketiminin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanacağı belgelendi.İSTANBUL (İGFA) - İklim değişikliğine karşı çevre dostu uygulamalara öncelik veren İhlas Holding, CK Enerji Boğaziçi Elektrik aracılığı ile “Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi” ( YEK-G) sertifikası aldı. Böylece İhlas Holding binasının yıllık 10 milyon 406 bin kWh’lik elektrik tüketimi ile grubun sağlık sektöründe hizmet veren iştiraki Türkiye Hastanesi’nin yıllık 2 milyon 614 bin kWh’lik elektrik tüketiminin tamamının “yenilenebilir enerji kaynaklarından” karşılanacağı belgelenmiş oldu.

“GELECEK NESİLLERE TEMİZ BİR DÜNYA BIRAKMAK İÇİN ATILAN ÖNEMLİ BİR ADIM”

İhlas Holding ve Türkiye Hastanesi’nin YEK-G sertifikası alması nedeniyle İhlas Holding’te gerçekleştirilen törende konuşan CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, “Dünyanın geleceği için büyük önem taşıyan yeşil dönüşüme katkı sağlamayı, müşterilerimize bu yönde hizmet vermeyi bir sorumluluk olarak görüyoruz. İhlas Holding’in, YEK-G sertifikası alması, elektrik tüketiminde çevresel etkiyi en aza indirmek hedefiyle yenilenebilir kaynaklarını tercih etmesi gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için atılan önemli adımdır. Bu anlamlı adımda yanlarında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu sertifika ile grubun holding binası ile Türkiye Hastanesi’nin toplam yıllık 13 milyon kWh’yi aşan elektrik tüketimi artık yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanacak” değerlendirmesinde bulundu.

“ÇEVRE DOSTU OLDUĞUMUZUN BİR GÖSTGERGESİ”

İhlas Holding İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Erol Doğaner de, “İhlas Grubu olarak elektrik tedariki konusunda çevre dostu yenilenebilir enerji kullanılması tarafındayız. Birlikte çalıştığımız CK Enerji Boğaziçi Elektrik firmasının belgelemiş olduğu YEK-G yeşil enerji sertifikası çevre dostu olduğumuzun bir göstergesidir. Karbon salınımının limit değerlerinin altına düşürülmesi noktasında sorumluluğun farkındalığı ile sürdürülebilirlik sürecini takip etmekteyiz” diye konuştu.

YEK – G -SERTİFİKASI NEDİR?

Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi olan YEK-G elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgeleyen bir sistem. Elektrik enerjisi üretiminden kaynaklanan çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimini destekleyen YEK-G sertifikası, kullanılan elektrik miktarı kadar yenilenebilir enerjinin sisteme verildiğini garanti ediyor.

EPİAŞ'ın kendi oluşturduğu blokzincir teknolojisinden yararlanarak üretilen elektriğin üreticiden tüketiciye kadar tüm süreçlerini takip etmek amacıyla tasarlanan sistemde, yenilenebilir enerji tesislerinde (güneş, rüzgâr, hidroelektrik, jeotermal ve biokütle) üretilen her 1 MWh elektrik karşılığında bir sertifika oluşturuluyor.