Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü’nde karate branşında 2024 yılı 3. dönem kuşak terfi sınavları yapıldı. Sınavda 47 sporcu kuşak atladı.

Körfez Çok Amaçlı Spor Salonu’nda yapılan kuşak terfi sınavını, sporcuların yanı sıra aileleri de heyecan ve ilgiyle takip etti. Antrenör Şaban Ağaya, "Sporcularımız 4 ayda bir kuşak sınavına girip soruları doğru cevaplayıp hareketleri de eksiksiz yapmak zorundalar. Bunları yapabilenler bir üst kuşağa geçiyorlar. Sınavda sporcularımız heyecan ve mutluluğu yaşıyorlar. 2024 yılı üçüncü dönem sınavımıza 47 sporcumuz katılmaya hak kazandı ve başarıyla kuşaklarını geçtiler. Sporcularımızı ve ailelerini tebrik ederiz. Sporcularımız ileriye dönük umut vaat ediyorlar. Karatede Körfez ilçemizi ve ilimizi başarıyla temsil edecek yeni sporcularımız yetişiyor. Katılacakları turnuvalarda alacakları derecelerle adlarından sıkça bahsettirecek çok sayıda sporcumuz olacak. Bizlere ve sporcularımıza her zaman maddi ve manevi olarak desteklerini veren Körfez Belediye Başkanımız Sayın Şener Söğüt ve ekibine de çok teşekkür ediyoruz" dedi.