Kamu Yararına Çalışan Vakıf statüsü kazanan İhlas Vakfı, 33. yurdunu Sakarya’da açtı.

İhlas Vakfı Ali Rıza Yerebakan Yüksek Öğrenim Erkek Yurdu, 3 katlı yapı üzerine inşa edildi. Büyük çoğunluğu tamamlanan yurt, 2024-2025 Eğitim Öğretim yılına hazır vaziyette girecek. Üniversite kampüsüne 5 dakikalık yürüme mesafesinde bulunan yurttaki yatak odaları, yemekhane, ders çalışma ve dinlenme salonları, öğrencilerin hem ilmi hem de üniversite derslerinin vazgeçilmez adresi haline gelecek. Yurt hakkında bilgiler aktaran Yurdun Kurucu Müdürü Çetin Paksoy, “Yurdumuz, üç kattan oluşuyor. Birinci katta müdür yardımcısı, eğitimci odası var, kantinimiz, kütüphanemiz var, çok maksatlı bir alanımız var. Birinci katta A, B, C olmak üzere üç tane dairemiz var. A girişinde 1-1-4 olmak üzere 6 kişi kalıyor. Buralarda B ve C’lerde 9 kişi kalıyor. Her dairede 24 kişi kalıyor. Üç katta da 70 tane öğrencimiz kalıyor. Son katımızda güzel bir yemekhanemiz var” dedi.

“Burada hem kendisine hem ailesine faydalı olan gençler yetişecek”

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, “Burada sevgili Peygamberimiz tanıtılacak. Mukaddes dinimiz İslamiyet’in bilgileri öğretilecek. Burada yüksek kültür ve medeniyetimiz öğretilecek. Burada hem kendisine hem ailesine faydalı olan gençler yetişecek. Milletini, vatanını, devletini seven Türkiye’de, Türk Cumhuriyetlerinde ve bütün İslam aleminde hizmete talip gençler yetişecek. Biz burada maddi ve manevi emeği geçen herkesi candan tebrik ediyoruz” diye konuştu.

“Bu vakıf, kamunun, devletin yükünü hafifleten bir vakıftır”

Üniversiteye yeni gidecek olan öğrencileri müşteri olarak değil, anne ve babalarının emaneti olarak gördüklerini belirten İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, “2024-2025 sezonunda eğitim, öğretime başlayacak yurdumuz, çok şükür. Yetmiş küsur öğrencimiz kalacak burada. Bunların 15-20’si Kazakistanlı, Özbekistanlı öğrencilerimiz olacak. Ama arta kalan kısmı açık. İhlas Vakfı 1975 yılında kurulduğu için ve bugüne kadar çok faydalı hizmetler yaptığı için devlet tarafından incelendi ve denildi ki bu vakıf, kamunun, devletin yükünü hafifleten bir vakıftır. Dolayısıyla bu vakfa biz vergi muafiyet belgesi verelim dediler. Yani kamu yararına bir vakıftır. Bizim yurdumuzda kalan öğrencilere devlet beslenme, barınma yardımı veriyor. Geçen sene bunun tutarı 4 bin 100 liraydı. Bu sene 6 bin lira civarında olmasını bekliyoruz. Yani yurt ücreti diyelim ki kaç lira? Ortalama tek kişilik odalar var, iki kişilik var, dört kişilik var. Ortalama diyelim 10 bin lira. Bunun zaten 6 bin lirasını devlet verecek. Arta kalan tutarı öğrencimiz cebinden verecek. Devlet o besleme, barınma yardımını öğrencimizin banka hesabına bizzat yatırıyor. Yurtlarımızın avantajı bu” şeklinde konuştu.

“Annelerinin, babalarının da gönülleri rahat edecek

Öğrencilere yurdu gezip tanımaları gerektiğini aktaran Aydın, “Şimdi öğrenciyi düşünün ev tutacak. İki kişi bir ev tutsa, 20 bin lira ev kirası. 20 binden aşağı öğrencilere kiralık ev vermiyorlar. 10 bin lira birisi ödeyecek, 10 bin lira birisi ödeyecek. Nereye ödeyecek parayı? Ne için ödeyecek? Kuru ev kirası için bunun yemesi var, içmesi var. Sabah kahvaltısı var, öğlen yemeği var, akşam yemeği var. Düşünün bir çorba 80-90 lira. Evde yemek yapacak. Ders mi çalışacak bu öğrenci? Yemek mi yapacak? Üç öğün bedava yemek, kira internet parası yok, doğal gaz parası yok, su parası yok, elektrik parası yok. Mis gibi fıstık gibi diyorum. Evde kaldığın zaman sağda solda dolaşırsın, ders çalışamazsın, vakti zamanında bitiremezsin. Çünkü annen, baban seni ne için gönderdi? Okusun okulunu bitirsin, üretime katkı yapsın diye gönderdi. Biz bütün öğrencilerimizi, yani üniversiteyi kazanan öğrencilerimizin yurtlarımıza gelmelerini, yurtlarımızı gezmelerini, görmelerini bekliyoruz. Gelsinler, gezsinler, görsünler ve yurtlarımızda kalsın. Kendileri için de hayırlı olacak, anneleri, babaları için de hayırlı olacak. Annelerinin, babalarının da gönülleri rahat edecek” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, yurdun inşasını yapan Osman Yerebakan’a, emeği geçen kişilere plaket verilmesinin ardından yurt, dualarla açıldı.