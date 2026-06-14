Şenlik kapsamında ailelerle düzenlenen yemekte konuşan Göktaş, aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi amacıyla geçen yıl Türkiye genelinde önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Bu doğrultuda 81 ilde 19 bine yakın etkinlik ve faaliyet gerçekleştirdiklerini belirten Göktaş, evlilik hazırlığı yapan gençler için hayata geçirilen desteklerin de büyük önem taşıdığını ifade etti.

18-29 yaş aralığında evlenmek isteyen çiftlere yönelik evlilik kredisi uygulamasını hatırlatan Göktaş, yuva kurmak isteyen gençlerin ve çocuk sahibi ailelerin yanında olmaya devam ettiklerini vurguladı. Bakan Göktaş, ilk çocuğunu dünyaya getiren ailelere tek seferlik 5 bin lira destek sağlandığını, ikinci ve sonraki çocuklar için ise çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar düzenli destek mekanizmasının devreye alındığını belirtti.

"Burada bu güzel programda da hem koruyucu ailelerimiz var, kendilerine çok teşekkür etmek istiyorum. Bu ay 30 Haziran, Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde Koruyucu Aile Günü aynı zamanda. Dolayısıyla burada çocuklarımıza yuva sıcaklığı, ev sıcaklığı sunan ve çocuklarımızın gerçek potansiyelini dışarıya yansıtmaya vesile olan bütün koruyucu ailelerimize gönülden teşekkür etmek istiyorum. Burada aynı zamanda engelli kardeşlerimiz var. Ailelerinin azimlerini, onların yanında olmalarını ve engelleri aşma yollarını hep beraber yürüttüğümüz bütün projelerde kendi potansiyellerini keşfettiklerini görüyoruz."

Ailenin en güçlü değer olduğunu vurgulayan Göktaş, "En zorlu zamanlarımızda kime sığınırız? Ailemize sığınırız. Zor zamanlarda kime telefon ederiz? Annemize, babamıza, kardeşimize. Dolayısıyla biz, güçlü ailelerden güç bulan bir milletiz. Hem Milli Mücadele'de hem Kurtuluş Savaşı'nda hem pandemide hem depremde, en zor dönemlerimizde Türk toplumu her zaman ailesinden güç almıştır." ifadelerini kullandı.

Aile değerlerinin korunması amacıyla "Aile ve Nüfus On Yılı"nı ilan ettiklerini anlatan Göktaş, "18 ile 29 yaş arasındaki gençlerimizin, yuva kurmak isteyen gençlerimizin yanında oluyoruz. Devletimiz 250 bin liralık, 18-25 yaş aralığındaki gençlerimize 250 bin liralık bir kredi desteği sunuyor. 2 yıl geri ödemesiz, 4 yıl vadeli. Peki diyelim ki bir çocuğu oldu bu çiftimizin, kredisini bir yıl süreyle siliyoruz ve 12 ay daha erteleniyor. İki çocuk sahibi olduklarında ise bu 4 yıl içerisinde, 5 yıl içerisinde bütün krediyi hibe ediyoruz. Bunu geçtiğimiz ay Sayın Cumhurbaşkanı'mız müjdeledi. Bugüne kadar evlendirdiğimiz 80 bin çiftimiz var bu kredi kapsamında. Bir yılda 11 bin 600 bebeğimiz oldu." diye konuştu.