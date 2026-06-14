Düzenli çalışma, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve aile desteğinin kaygıyı azaltmada önemli rol oynadığını vurgulayan Psikolog Özel, sınavların bireyin değerini belirleyen tek ölçüt olmadığının altını çizdi.

Sınav döneminin yaklaşmasıyla birlikte öğrencilerde kaygı düzeyinin arttığına dikkat çeken Özel Egekent Hastanesi’nden Psikolog Özlem Çalhan Özel, sınav kaygısının doğru yöntemlerle yönetilebileceğini belirterek, öğrencilerin yalnızca sonuca değil sürece odaklanmaları gerektiğini vurguladı. Belirli düzeyde hissedilen kaygının motivasyonu artırabileceğini, aşırı kaygının ise dikkat, öğrenme süreci ve sınav performansı üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu söyledi.

Sınavlar öğrencilerin bilgi ve becerilerini değerlendirmede önemli bir araç olsa da bazı öğrenciler için yoğun stres ve kaygı kaynağı haline gelebiliyor. Sınav kaygısının sınav öncesinde, sırasında veya sonrasında yaşanan yoğun endişe, başarısız olma korkusu ve olumsuz düşüncelerle kendini gösterdiğini belirten Psikolog Özlem Çalhan Özel, kalp çarpıntısı, terleme, mide rahatsızlıkları, dikkat dağınıklığı, unutkanlık ve uyku problemlerinin en sık görülen belirtiler arasında yer aldığını ifade etti.

Kaygıyla başa çıkmanın ilk adımının kaygının normal bir duygu olduğunu kabul etmek olduğunu belirten Çalhan Özel, kaygıyı tamamen ortadan kaldırmaya çalışmak yerine onu yönetmeyi öğrenmenin daha gerçekçi ve faydalı bir yaklaşım olduğunu söyledi. Öğrencilerin sınav döneminde düzenli bir çalışma programı oluşturmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Psikolog Özlem Çalhan Özel, konu eksikliklerinin özgüveni düşürdüğünü ve kaygı düzeyini artırdığını kaydetti. Konuların son güne bırakılmaması, düzenli tekrar yapılması ve ulaşılabilir hedefler belirlenmesinin öğrencilerin kendilerini daha güvende hissetmelerine katkı sağladığını belirtti.

Sağlıklı yaşam alışkanlıkları önemli

Düzenli uyku, dengeli beslenme ve fiziksel aktivitenin sınav döneminde ihmal edilmemesi gerektiğini ifade eden Özel Egekent Hastanesi’nden Psikolog Özlem Çalhan Özel, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının hem zihinsel hem de fiziksel dayanıklılığı artırdığını söyledi. Olumsuz düşüncelerin fark edilerek daha gerçekçi düşüncelerle değiştirilmesinin de kaygıyla mücadelede etkili olduğunu belirten Psikolog Çalhan Özel, "Kesin başarısız olacağım" düşüncesi yerine "Hazırlığımı yapıyorum ve elimden gelenin en iyisini yapacağım" şeklindeki düşüncelerin öğrencinin kendisini daha güçlü ve kontrollü hissetmesine yardımcı olacağını ifade etti.

Sınav öncesinde yapılacak nefes egzersizleri ve gevşeme çalışmalarının bedensel belirtilerin kontrol altına alınmasını desteklediğini, derin ve yavaş nefes almanın, dikkati ana odaklamanın ve olumlu iç konuşmalar yapmanın öğrencilerin daha sakin hissetmelerine katkı sağladığını belirtti.

Ailelerin tutumu büyük önem taşıyor

Ailelerin ve öğretmenlerin tutumlarının sınav kaygısı üzerinde önemli etkileri bulunduğunu vurgulayan Psikolog Özlem Çalhan Özel, çocukların yalnızca sınav sonuçlarına göre değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. Çabanın takdir edilmesi, öğrencilerin başkalarıyla kıyaslanmaması ve şartsız destek sunulmasının kaygıyı azaltabileceğini ifade eden Çalhan Özel, "Sonuca değil, sürece odaklanmak oldukça önemlidir" dedi.

Sınavların bireyin değerini belirleyen bir ölçüt olmadığının altını çizen Psikolog Özlem Çalhan Özel, her öğrencinin farklı özelliklere, güçlü yönlere ve gelişim alanlarına sahip olduğunu belirterek, önemli olanın öğrencinin kendi potansiyelini en iyi şekilde kullanabilmesi ve süreç boyunca psikolojik iyi oluşunu koruyabilmesi olduğunu söyledi.

Yaklaşan sınavlar öncesinde tüm öğrencilere başarı dileklerini ileten Özel Egekent Hastanesi’nden Psikolog Özlem Çalhan Özel, emek verilen bir hazırlık sürecinin ardından öğrencilerin kendilerine güvenmeleri ve sınavı yaşamlarının tek belirleyicisi olarak görmemeleri gerektiğini sözlerine ekledi.