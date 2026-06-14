Edinilen bilgilere göre, kendi bahçesinde kiraz toplayan Murat K., ağaç üzerinde bulunduğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü. Düşmenin etkisiyle yaralanan genç için çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan Murat K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.