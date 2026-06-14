Edinilen bilgilere göre, erik bahçesine giren hırsızları fark eden tarla sahibi, şüphelilerden Muhammed N. (32)'yi yakaladı. Yaşanan arbede sırasında darbedilen Muhammed N. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Muhammed N., burada tedavi altına alındı.

Tedavisinin tamamlanmasının ardından Muhammed N., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.