Dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmada etkili bir oyun ortaya koyan Turgutalpspor, aldığı galibiyetle puanını yükseltirken, kendisini 3 puan geriden takip eden rakibiyle arasındaki farkı açmayı başardı.

Ligin son haftasında Kemalpaşa Çimenspor deplasmanına çıkacak olan İnegöl temsilcisi, bu mücadeleyi de galibiyetle tamamlaması halinde Play-Off maçlarına katılmaya hak kazanacak ve 2. Lig hedefi doğrultusunda önemli bir aşamayı geçmiş olacak.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Turgutalpspor Kulüp Başkanı Sezai Çelik, takımın ortaya koyduğu mücadeleden gurur duyduklarını belirterek İnegöllülere çağrıda bulundu.

Çelik, "İnegöl artık İnegöl'ün kızlarını fark etmeli. Sporcularımız büyük bir özveriyle mücadele ediyor. Takımımızın hedefi 2. Lig. Bu süreçte tüm İnegöl halkının maddi ve manevi desteklerini bekliyoruz" dedi.

Turgutalpspor Kadın Futbol Takımı, sezonun son haftasında alacağı sonuçla hem şampiyonluk yolunda önemli bir engeli aşmayı hem de Play-Off'lara yükselerek İnegöl'ü üst liglerde temsil etmeyi hedefliyor.