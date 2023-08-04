Aile ve Sosyal Hizmetler Bilecik İl Müdürlüğü ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi arasında yapılacak projeler ele alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bilecik İl Müdürü İlkay Türkoğlu ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir bir araya gelerek, iki kurum arasında yapılacak projeler görüşüldü. İl Müdürü Türkoğlu, görüşme sonrası kısa bir açıklama yaparak, "Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir’i ziyaret ederek müdürlüğümüz ve üniversitemiz ile ortak yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Kıymetli rektörümüze misafirperverliği nedeniyle teşekkür ederiz" dedi.