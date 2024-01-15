Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya ve Bilecik’i bağlayan Çardak ile Bozören Mahallesi’nde gece geç saatlere kadar süren asfalt çalışmasını yerinde inceledi. Başkan Yüce, “Bölge halkının uzun yıllardan beri hasretle beklediği sıcak asfalt çalışmasını, gecenin geç saatlerine kadar büyük özveriyle çalışan ekibimizle beraber sürdürüyoruz. İlçemize ve bölge halkına hayırlı olsun” dedi. Çalışma bittiğinde 3 kilometrelik ana arter sil baştan yenilenmiş olacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin dört bir tarafında sürdürdüğü sıcak asfalt çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Çalışmaları bizzat takip eden Başkan Ekrem Yüce, Geyve Bozören’de gece geç saatlere kadar süren asfalt serim işlemlerini inceledi. Yüce, beraberindeki dernek temsilcileri, internet gazetecileri ve haber ajansı temsilcilerine çalışmalar hakkında bilgi verdi. Medya temsilcileri, Sakarya’da taş üstüne taş koyan ve vatandaş için gayret gösteren Yüce’yi tebrik ederek destek mesajı verdi. Tarımsal faaliyetlerin sürdürüldüğü grup yolunda, genişletme çalışması da yapıldı ve yoldaki güvenlik seviyesi üst düzeye çıktı. Geyve ve Osmaneli’yi yani Sakarya ve Bilecik’i birbirine bağlayan, 2 şehrin arasında köprü olan Bozören ve Çardak Mahallesi’nde 3 kilometrelik güzergah, 4 bin 335 ton sıcak asfaltla yepyeni bir yüze kavuştu.

Yüce gündüz-gece demeden şehrin yollarını asfaltla buluşturduklarını belirterek, “Milletimizin emrinde sürdürdüğümüz yaklaşık beş senelik zamanda rekorlardan rekora koşuyoruz. Şehrimize kazandırdığımız meydanlar, köprüler, caddeler ve yeni arterlerin yanı sıra asli görevimiz olan yol yenileme çalışmalarımızı aksatmadan sürdürüyoruz. Ekiplerimiz gündüz gece demeden bu şehir için emek sarf ediyor, ter akıtıyor” diye konuştu.

Bu çalışmalarla bölgedeki ticaretin ve tarımsal faaliyetin can bulacağını ifade eden Başkan Yüce, “Güzergahımız tarihi bir yol olan Geyve ve Osmaneli ilçelerini birbirine bağlayan, kenarından şehrimize ismini ve bereketini veren Sakarya Nehri’nin geçtiği bir grup yolu. Tarımsal faaliyetlerle ekonomik hayatını sürdüren vatandaşların hızlı, güvenilir ve modern bir grup yoluyla buluşturuyoruz. Serdiğimiz bu asfalt ile birlikte bölge ticareti canlanacak ve gelişecek. 3 kilometrelik grup yolumuzu toplamda 4 bin 335 ton sıcak asfaltla beraber yeniledik. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.