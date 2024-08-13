Türkiye’de sayılı iller arasında buluna İl Ambulans Servisi Başhekimliği Lojistik Merkezi Bilecik’te de hizmete giriyor.

Vali Şefik Aygöl, Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, hizmete sunulmak üzere son aşamalarına gelen Merkez Ertuğrulgazi Sağlıklı Hayat Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri binalarında incelemelerde bulundu. Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, Vali Aygöl’e yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi vererek hizmet binalarının içerisinde yer alan bölümleri aktardı. Damkacı verdiği bilgilerde, “Hizmet binalarımızda; ‘Beslenme’, ‘Kronik Hastalıklar’, ‘Kadın ve Üreme Sağlığı’, ‘Kanser Erken Teşhis’ ‘Ruh Sağlığı’, ‘Çocuk ve Ergen Sağlığı’, ‘Tütün ve Madde Bağımlılığı’, ‘Enfeksiyon Kontrol Hizmetleri’, ‘Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı’, ‘Yaşlı Bireylerin Fiziksel ve Bilişsel Danışmanlıklar’ olmak üzere 10 farklı kategoride sunulmaktadır” dedi.

Ayrıca Bilecik’te bir ilk olacak ve Türkiye’de sadece birkaç ilde hizmet veren İl Ambulans Başhekimliği Lojistik Merkezi için heyecanlı olduğunu belirten Vali Aygöl, sağlık çalışmalarında önemli bir noktaya gelindiğini ifade etti.

Vali Aygöl, hizmete hazır hale gelen ve yakında açılacak olan sağlık hizmetleri ile vatandaşa en iyi şekilde imkanları sunacak olan sağlık çalışanlarına başarılar diledi.