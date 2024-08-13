Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BALMEK çatısı altında üretilen ürünlerin satışa sunulduğu online mağaza hizmete girdi. El emeği ürünlerin aile ekonomisine katkı sunacağını ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Türkiye’nin dört bir yanından hediyelik ürün almak isteyenleri de online mağazadan alışveriş yapmaya davet etti.

Kursiyerlerin hobilerini mesleğe dönüştüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BALMEK), Balıkesir Pullusu’ndan Coğrafi İşaretli Balıkesir Pullusu ile Gönen İğne Oyası yapımına kadar pek çok farklı branşta eğitim veriyor. BALMEK bünyesinde açılan kurslarda kendini geliştiren kursiyerler meslek sahibi olurken aile bütçesine de katkı sağlıyorlar. BALMEK’te üretilen el emeği ürünlerin daha geniş kitlelere duyurulması amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatıyla online satış mağazası oluşturuldu. Balıkesir’in; yöresel değerlerinin tanıtılması, kültürel motifler taşıyan hediyeliklerin tüketiciyle buluşması amacıyla açılan online mağazaya https://magaza.balmek.com/ adresinden Türkiye’nin dört bir yanından ulaşılabiliyor.

“Kursiyerlerimizin el emeğini değerlendiriyoruz”

BALMEK kurslarının hem bireyler hem de Balıkesir ekonomisi için değerli olduğunu dile getiren Başkan Ahmet Akın “Halkımızın istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hizmetler üretiyoruz. Bu kapsamda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarımızda eğitim gören kursiyerlerimizin el emeğini değerlendiriyoruz. Atölye çalışmalarıyla ortaya konulan; Balıkesir’imizin kültürel değerlerini taşıyan ürünlerin satışını gerçekleştirmek için online satış mağazamızı hizmete açtık. El emeği ürünlerin online mağazada satışı yapılarak kursiyerlerin de emeklerini kazanca dönüştürmelerinin önünü açtık. Kursiyerlerimiz aile bütçelerine katkı sağlarken ekonomimiz de kalkınacak.” dedi.

Ürünler her bütçeye hitap ediyor

“Binbir Emek BALMEK” sloganıyla hizmete açılan online satış mağazasında her bütçeye uygun el emeği ürünler yer alıyor. BALMEK kursiyerlerinin yöresel motiflerle süsleyerek ürettikleri hediyelikler, giyim, takı, aksesuar, çanta ve ayakkabılar satışa sunuldu. Masa örtülerinden çantalara kadar pek çok üründe Coğrafi İşaretli Balıkesir Pullusu ile gümüş ve gold işleme detayları dikkat çekiyor. Balıkesir’in kültürel motiflerinin yer aldığı el emeği ürünler çeşitlilikleriyle de ön plana çıkıyor.