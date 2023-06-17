MHP Lideri Devlet Bahçeli, geçen salı Meclis’te partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında 100 maddelik Anayasa teklifinin müzakere için hazır olduğunu belirterek, “Yeni yüzyılda 100 il 1000 ilçeden müteşekkil idare yapısıyla, gücüne güç katmış bir Türkiye’yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür” ifadelerini kullanmıştı.

YEREL SEÇİMDEN SONRA

Bahçeli’nin gündeme getirdiği, ‘Yeni yüzyılda 100 Il’ projesi, her ne kadar ilçeleri küstürmemek adına yerel seçimler sonrasına bırakılsa da, il olmayı bekleyen ilçelerde büyük heyecanla karşılandı.

EN ÇOK BİZ HAK EDİYORUZ

İnegöl’de sabırsızlıkla il olmayı bekliyor. Belediye Başkanı Alper Taban, şunları söylüyor: “Türkiye’de yeni iller oluşturulacaksa, İnegöl en başta yer alır. İnegöl, sanayisi ve ihracatıyla il olmaya hazır bir yerleşim yerimiz. Nüfusu 300 bine ulaşan ilçemizin hızlı büyümesi, beraberinde sanayi alanlarının, konut alanlarının hızla çoğalması, nüfus artışı ve ekonomideki canlılığı, yerel yönetimde bu beklentiyi dile getirdi. Burada vatandaşlar her fırsatta bana, ‘Sayın Başkan, İnegöl’ün il olma durumu var mı?’ diye soruyor. Ben de kendilerine, ‘Türkiye’de yeni bir il oluşturulacaksa İnegöl en başta yer alacaktır’ diyorum.”

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ da İnegöl’ün il olması için taleplerinin olduğunu, bakanlıklara dosyalar sunduklarını vurguluyor: “Türkiye’nin illeri arasında 22’nci büyük ekonomisiyiz. İnegöl’ümüz iller arasında 17’nci büyük ihracat merkezi, dış ticaret fazlası veren 8’inci büyük ekonomi. İnegöl bu özellikleriyle il olmayı çoktan hak etmiştir. 1.5 milyar dolar ihracatımız var, 1 milyar dolar dış ticaret fazlamız bulunuyor. Biz de İnegöl’ün il olmasını heyecanla bekliyoruz.”