\u0130neg\u00f6l\u2019e ba\u011fl\u0131 k\u0131rsal Hamaml\u0131 mahallesinde yol \u00fczerinde bulunan a\u011faca y\u0131ld\u0131r\u0131m d\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n\u0130neg\u00f6l\u2019de etkili olan sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015f sonras\u0131 d\u00fc\u015fen y\u0131ld\u0131r\u0131m, Hamaml\u0131 mahallesinde yol \u00fczerinde bulunan a\u011faca d\u00fc\u015ft\u00fc. D\u00fc\u015fen y\u0131ld\u0131r\u0131m a\u011fac\u0131 par\u00e7alad\u0131. Olay sonucu \u015fans eseri yaralanan olmad\u0131.