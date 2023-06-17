İnegöl'de YKS heyecanı başladı İnegöl'de YKS heyecanı başladı

İnegöl’e bağlı kırsal Hamamlı mahallesinde yol üzerinde bulunan ağaca yıldırım düştü.

İnegöl’de etkili olan sağanak yağış sonrası düşen yıldırım, Hamamlı mahallesinde yol üzerinde bulunan ağaca düştü.  Düşen yıldırım ağacı parçaladı. Olay sonucu şans eseri yaralanan olmadı.