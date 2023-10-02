Edirne’nin Havsa ilçesinin en yaşlı vatandaş olan 98 yaşındaki Hasan Kaya, kaymakam ve jandarma komutanı tarafından evinde ziyaret edilerek, yaşlılar günü kutlandı.

Edirne’nin Havsa ilçesindeki en yaşlı vatandaş olan 1925 doğumlu Hasan Kaya, Dünya Yaşlılar Günü’nde unutulmadı. Kaya’yı evinde ziyaret eden Havsa Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, İlçe Jandarma Komutanı Tğm. Mert Kip ve İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri, bir ihtiyacı olup olmadığını sordu.

Güzel duygu ve düşüncelerin paylaşıldığı ziyarette duygu dolu anlar yaşandı. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü kutlayan Havsa Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı davranışın, o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstası olduğunu ifade etti.