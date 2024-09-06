Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Orta Vadeli Program’ın (OVP) açıklanması üzerine bir paylaşımda bulundu.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Orta Vadeli Programı'na yönelik paylaşımında, vatandaşların refah seviyesini artırmak ve ekonominin sürdürülebilirliğini güçlendirmek amacıyla bir dizi önemli iktisadi hedefler içeren programın hayırlı olmasını diledi.

Altun, paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükûmetimiz tarafından bilimsel ölçütler ışığında titizlikle hazırlanan OVP’nin, sağlam temeller üzerine kurulu ekonomimizi daha da güçlendirecek bir mihenk taşı olacağına ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmada önemli katkılar sunacağına gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı.