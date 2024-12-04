Fahrettin Altun, medya mensuplarının sahada daha rahat koşullarda görev yapabilmeleri ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına gerekli tüm tedbirlerin alındığını, ilgili kurumlarla koordinasyon sağlandığını ifade etti. Açıklamada, medyada Suriye meselesine dair haberlerin işlenişinde bazı temel prensiplere dikkat çekildi.

Dezenformasyonun bu tür dönemlerde hızla yayıldığına dikkat çeken açıklamada, medyanın sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiği vurgulandı. Özellikle askeri ve istihbari bilgilerin gizliliğine riayet edilmesi, asılsız haberlerden ve yalnızca duyuma dayanan söylentilerden kaçınılmasının önemine işaret edildi. Ayrıca, Türkiye’nin Suriye’ye dair tutumunun yalnızca resmi açıklamalarla değerlendirileceği ve niyet okuma içeren analizlerden uzak durulması gerektiği belirtildi.

Açıklamanın devamında, Türkiye’nin Suriye’nin birlik, istikrar ve toprak bütünlüğünü desteklediği, amacının yalnızca milli güvenliğin sağlanması ve terörle mücadele olduğu hatırlatıldı. Vatandaşlara ise medyayı takip ederken teyit edilmemiş bilgilere itibar etmemeleri, dezenformasyon içeren haber ve bilgilerin yayılmasına katkıda bulunmamaları uyarısında bulunuldu. Resmi kurumların açıklamalarının doğru bilgi için temel kaynak olması gerektiği vurgulandı.