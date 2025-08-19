Duran, açıklamasında siyasette fikir, proje ve çözüm önerilerinin tükendiği noktada öfke, hakaret ve hadsizliğin devreye girdiğine dikkat çekerek, bu tarz bir üslubun siyasete zarar verdiğini belirtti. "Bu şekilde hareket edenler, kendi tabanlarının ve kamuoyunun da bir genel başkandan bu gibi sözleri dinleme beklentisi içinde olduğu gibi bir yanılgıya kapılır. Dolayısıyla kendi seçmenine ve tabanına bu seviyesizliği layık görür." ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel’in son dönemde yaşadığı siyasi darboğaz ve çözülmeyi hakaret diliyle yönetmeye çalıştığını ifade eden Duran, bu yaklaşımın “negatif siyasetin dibi” olduğunu ve sürdürülemez olduğunu vurguladı.

Açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasette daima millet iradesini esas aldığını dile getiren Duran, şu ifadeleri kullandı:

Sayın Cumhurbaşkanımız hep milletimizin iradesine dayalı bir siyaset yürütmüştür. Milletimizin Sayın Cumhurbaşkanımıza her seçimde göstermiş olduğu teveccühün kaynağı budur. Bu bütünleşme, Türkiye tarihinde çok az lidere nasip olmuştur. Hakaret diline savrulanların kavrayamadığı şey, işte tam da bu hakikattir. Herkesin aynı şiddetle kınaması gereken mevcut hakaret dilinden Özgür Özel’in bir an önce kurtulması gerekiyor. Tarih, bu tip öfke ve hezeyan içinde söylenen sözlerin ayıbını yıllarca sırtında taşımış siyasetçilerle doludur. Halkımız bu üsluba hiçbir zaman prim vermemiştir.