Bazı basın yayın organlarında yer alan, çıkan orman yangınlarına ilişkin “Bakan Yumaklı geliyor diye su tankerleri durduruldu” iddiasının doğru olmadığı açıklandı.ANKARA (İGFA) - Orman yangınlarında kullanılan su tankerlerinin dolumu hakkındaki iddialara dair açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, çıkan orman yangınlarına ilişkin “Bakan Yumaklı geliyor diye su tankerleri durduruldu” iddiası doğru olmadığı belirtilirken, "Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı dahil hiçbir yetkilinin, ekiplerin çalışmasını aksatacak herhangi bir müdahalesi söz konusu değildir. Bakan Yumaklı’nın, İzmir’de meydana gelen orman yangını ile ilgili çalışmaları yerinde görmek ve yetkililerden bilgi almak üzere incelemeler yaptığı alan yangın söndürme ekiplerinin müdahalede bulunduğu alanın uzağındadır. Bakan Yumaklı, yangın yönetim aracında koordinasyonu sağlamıştır" ifadeleri yer aldı.