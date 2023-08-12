Galatasaray’ın yeni transferi 21 yaşındaki futbolcu İlhami Siraçhan Nas, böyle büyük bir kulübün parçası olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Çocukluğumdan beri hayalimdi. Bugüne nasip oldu çok şükür. Çok gururluyum, mutluyum" dedi.

Galatasaray’ın TFF 2. Lig ekibi Ankaraspor’dan transfer ettiği 21 yaşındaki futbolcu İlhami Siraçhan Nas, transferiyle ilgili GS TV’ye açıklamalarda bulundu. Çok gururlu ve mutlu olduğunu söyleyen Nas, "Böyle büyük bir kulübün parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Çocukluğumdan beri hayalimdi. Bugüne nasip oldu çok şükür. Çok gururluyum, mutluyum. Babam da futbolcu olduğu için biz de bu mesleğe gönül verdik. Onun izinden gitmeye çalıştık. Öncelikle burada kalıcı olup, Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edip Avrupa’ya gitmek istiyorum" diye konuştu.