Erzincan İliç'de meydanan gelen arama faaliyetleri sürerken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan açıklama yapıldı.Yapılan açıklamada toprak kayması riski olduğu için arama faaliyetlerinin durdurulduğu söylendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar' açıklamasında şu ifadelere değindi;

"Geçtiğimiz günlerde ifade ettiğimiz heyelan riski biraz daha yoğunlaştı. Yığının kaymamış bölgelerinde ciddi hareketlilik var. Bu risklerden dolayı sahada arama faaliyetlerini durdurmuş durumdayız. Baraj tarafındaki çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Heyelan riskiyle alakalı birçok akademisyen hocalarımız burada. Şu anda heyelan risklerini nasıl ortadan kaldırırız ona çalışıyoruz. Heyelan riski kalktığı anda toprağın aktarılmasıyla ilgili süreci başlatacağız. Hem adli hem de idari yönden soruşturmalar devam ediyor. Teknik ekibin, akademisyenlerin değerlendirmesi, heyelandan dolayı bir deprem etkisinin olduğu şeklinde."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise şu sözlere yer verdi;

"Söylenmesi gereken hemen hemen her şeyi sayın Bakanımız sizlerle paylaştı. İçişleri Bakanlığı AFAD olarak 9 canımızı aramayla ilgili ilk günden bu ana kadar çalışıyoruz. İnsan kaynakları açısından araç yönünden her şeyimiz tam. Çalışmalarımız belli. Tüm arama faaliyetlerinde bizim olmazsa olmaz bir önceliğimiz var. AFAD ve onların koordinasyonundaki tüm insan gücünün güvenliği. Orada duran kütlenin stabil değil maalesef aktif hale gelme riskini görünce oradaki arama faaliyetini durdurduk. Sabırlar Deresi'ndeki aramayla ilgili durum ne? Oranın tamamıyla ilgili kütlenin bir bölümünde orada da aktif olduğunu bunun dışında kalan yerle ilgili de çalışmaları yine önce güvenlik ilkesiyle devam ettiriyoruz. İlk günden itibaren olumlu haber vermek gayretindeyiz. Eğer bu her iki kaymanın olduğu lokasyonun sırtları stabil olsa her gün haber vereceğiz. Şu anda içinde bulunduğumuz durum her iki sırttaki aktif olan ben buradayım diyen olumsuzluğu göz önünde bulundurmamız.Mangan'daki arama faaliyeti maalesef durdurduk. Çevre Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki, Tarım ve Orman Bakanımız ve Çalışma Bakanımız buraya gelecekler."