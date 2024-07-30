Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine giren 17 Konyalı firmayı kutladı.KONYA (İGFA) - Konya’nın sanayi alanında göstermiş olduğu üstün performans ve dinamik yapısıyla yine büyük bir başarıya imza attığını belirten Başkan Altay, “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına 8 Konyalı firmamız girmişti. Şimdi de Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına 17 Konyalı firmamız girdi. Üretime ve istihdama katkı sağlayan firmalarımız şehrimizin bir kez daha gururu oldu. Ülkemize ve şehrimize sağladıkları katma değer ve emekleri için tüm firmalarımızı ve çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum” dedi.

İKİNCİ 500 SANAYİ KURULUŞU LİSTESİNDEKİ KONYALI FİRMALAR

RTM Tarım, Safa Tarım, Yıldız Pul, Konya Çimento, Meysüt Gıda, Hekimoğlu Un, Al-San Gıda, Gitaş Gıda, Konya Kağıt, Büyük Hekimoğulları Gıda, Akova Süt, isminin açıklanmasını istemeyen bir firma, İzi Süt, Besa Yemcilik, Sezarsan, Balcılar Yem, Memak.