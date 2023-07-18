Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve ilgiyle takip edilen baba çocuk kampının ilk haftasında 150 kişilik kamp kuruldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl düzenli olarak farklı kuşakları bir araya getirdiği baba-çocuk kampına ilk haftasında büyük ilgi gördü. 8 farklı tarihte Yaşayarak Öğrenme Macera Park’ında gerçekleştirilecek kampların ilk haftasında 150 kişilik kamp kuruldu. İlk kamp ateşinin yandığı kampta çocuklar babaları birlikte unutulmayacak bir hafta sonu geçirdi. Kamp çadırı kurmayı, kamp ateşi yakmayı, kamp kuralları gibi birçok bilgiyi babalarının yanında öğrenen çocuklar ayrıca kamp sabahında Macera Park’ın eşsiz doğasında kamp yürüyüşü gerçekleştirdi. Tiyatro sanatçısı Seçkin Bayramoğlu tarafından karagöz Hacivat oyunuyla şenlenen çocukların yanı sıra babalarda kampta mangal yaparak doğanın tadını çıkardı.