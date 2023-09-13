İşverenlerce az bilinen devlet üniversitelerinden yeni mezun gençlere işe geçiş süreçlerinde fırsat eşitliği sağlamayı hedefleyen Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’nın 50 yeni katılımcısı işbaşı yaptı.İSTANBUL (İGFA) - ‘Esas Sosyal Fırsat Eşitliği Sağlar’ mottosuyla hayata geçirilen Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat, Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım ve Mezun Programları işverenlerce az bilinen devlet üniversitelerinden mezun gençlerin; iş hayatına öz güvenli, donanımlı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak adım atmalarını hedefliyor.

Bu zamana kadar 25 bini aşkın başvuru alan Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı kapsamında gençler; Program ile farklı meslek gruplarında sivil toplum sektörünün dinamiklerini keşfederken, çevre, sağlık, eğitim, kültür-sanat, çocuklar, engelliler, gençler, insani yardım, sosyo-ekonomik gelişim ve cinsiyet eşitliği alanlarında toplum yararına çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşları da nitelikli genç iş gücüyle destekleniyor.

Esas Sosyal’in Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı ile bu zamana kadar 44 farklı STK’da toplam 300 genç, ilk kez iş deneyimini tecrübe etti.

Programın 7. dönem katılımcıları, STK’larda deneyim kazanıp Ağustos ayında Programdan mezun olarak kariyerlerine devam ederken, 8. döneme başlamanın heyecanını yaşayan 50 katılımcı ise gerçekleştirilen oryantasyon akabinde eylül ayında işbaşı yaptı.