Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kömür madeninde meydana gelen göçük sebebiyle 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Yaralılar sevk edilen ambulanslarla süratle hastanelere kaldırıldı. Göçükten yaralı olarak kurtulan Ergün Üstün, getirildiği Ereğli Devlet Hastanesinde yaptığı açıklamada, “İçerde 5-6 arkadaşımız kaldı. Arkadaşlarımız müdahale ediyor” dedi. Hakkı Erdoğan ise, olayın bir anda olduğunu, arkadaşlarının göçük altında kaldığını ifade ederek, “Üçünü kurtardık, birini kaybettik” diye konuştu.

Öte yandan, bölgedeki çalışanların yakınları, göçük haberinin alınmasının ardından madene akın etti.

Sağ kurtulanlar yakınlarına sarılırken uzun süre gözyaşı döktüler. Yaralı yakınları ise hastanelere koştu. Hastanede de zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu: "4 işçimizi etkileyen bir göçük"

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Ereğli ilçesinin Kandilli mevkisindeki maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili, "Göçüğün olduğu bölgede sadece 4 işçimiz etkilendi. 4 işçimizden birine ulaşıldı. 75 kişilik ekibimiz şuanda madende müdahaleye devam ediyor" dedi.

Kandilli mevkisinde TTK’ya bağlı Armutçuk Müessesi’ne ait maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor. Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, kurtarma çalışmalarını 75 kişilik ekibin yürüttüğünü belirtti. 3 işçiyle sesli iletişimin kurulduğunu aktaran Vali Hacıbektaşoğlu, "Vardiyada 280 işçimiz var. Göçüğün olduğu bölgede sadece 4 işçimiz etkilendi. Şuanda 4 işçimizden birine ulaşıldı. 75 kişilik ekibimiz şuanda madende müdahaleye devam ediyor. İletişim var. Göçük altındaki işçilerimizi kurtarmaya çalışıyorlar. Kurtarma ekiplerimiz sesle iletişim kurabiliyorlar. Şuanda yoğun ve dikkatli olarak çalışıyorlar. Yaralı olan var, 3 kişiyle iletişim kuruldu. Grizu değil, göçük sadece. 4 işçimizi etkileyen bir göçük, bir bölmede. Gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.