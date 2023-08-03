Bursa’nın İnegöl ilçesinde Kalender Caddesinde cip ile motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi İnegöllü esnaflar yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Kalender Caddesi üzerinde seyir halinde olan Abdurrahman T. yönetimindeki 16 KBJ 61 plakalı cip ile seyir halinde olan İbrahim A.(49) yönetimindeki 16 BBB 299 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu yere düşerek yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi çevredeki esnaflar yaptı. Esnaflar tarafından kaldırıma oturtulan yaralı sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.