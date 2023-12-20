İlk kez katıldığı 3. Lig’de adeta destan yazan Kafkasspor, Çarşamba günü İnegöl’de Mardin1969 takımını ağırlayacak. Ligde topladığı 23 puanla 3. sıraya yükselen Kafkas Kartalı, play-off’a katılma mücadelesi veren Mardin ekibi karşısında 3 puan alıp ilk yarıyı büyük bir avantajla kapamak istiyor.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Tarsus İdman Yurduna konuk olan İnegöl ekibi, rakibini 3-1 yenmeyi başarmıştı.

Kendi saha ve seyircisi önünde bir çok maçı kazanan Kafkas Kartalı, bu maça galibiyet parolasıyla çıkacak. Bugüne kadar kendi sahasında 6 maça çıkan Kafkasspor, 5’ini kazanırken, sadece 1 maçta rakiplerine boyun eğdi.

Mardin 1969 ise ligde kalan 14 haftanın sonunda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Deplasman maçlarında sadece 1 puan toplayabilen Mardin 1969 takımı, rakip sahalarda mücadele ettiği 6 maçın 5’ni kaybederken sadece 1 maçta berabere kaldılar.

MAÇ NE ZAMAN OYNANACAK?

Maç, 20 Aralık Çarşamba günü İnegöl Şehir Stadyumunda oynanacak. Saat 14.00’de başlayacak mücadeleyi, kadın ve çocuklar kendilerine ayrılan bölümde ücretsiz izleyebilecek.