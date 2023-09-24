Düzce Yeşilyayla mevkisinde bugün saat 16.00 sularında meydana gelen trafik kazası büyük bir üzüntüye sebep oldu. Kaza, Ankara istikametine seyir halinde olan Yusuf İzzetin Can'ın yönetimindeki 10 ADS 492 plakalı oto kurtarıcı ile aynı yönde seyreden ve yoğun trafik nedeniyle yavaşlayan Hüseyin Ünal'ın kullandığı 42 ABG 298 plakalı TIR arasında gerçekleşti.

Çarpmanın şiddetiyle oto kurtarıcısı alev aldı ve olayı gören diğer sürücüler hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çabaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ancak, maalesef oto kurtarıcısının sürücüsü, yangın sırasında hayatını kaybetti.

Kazada ayrıca, oto kurtarıcısında bulunan 34 ZF 2711 plakalı arızalı otomobilde bulunan İlker Bekem ve Recep Tayyip Yağcı yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine nakledilerek tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden Hüseyin Ünal'ın cenazesi, incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde yaklaşık 10 kilometrelik bir araç kuyruğu oluştu. Ancak, yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı ve nedenleri araştırılmaya devam ediyor.