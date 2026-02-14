Reşitpaşa İlkokulu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılının 'Aile Yılı' olarak belirlenmesi kapsamında örnek bir etkinliğe imza attı. Aile-okul iş birliğini güçlendirmek ve ebeveynlere okuma bilinci kazandırmak amacıyla 'Zamansız Ebeveyn' kitabı üzerinden kitap okuma yarışması düzenlendi.

Yarışmaya katılan veliler hem kişisel gelişimlerine katkı sağladı hem de çocuklarına okuma alışkanlığı konusunda rol model olma fırsatı buldu. Kitap okuma etkinliğine katılan 68 veli yapılan sınavda ter dökerken, dereceye giren velilere madalya, katılım belgesi ve plaket takdim edildi.

Gerçekleştirilen ödül törenine Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ömer Karaca, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Yücel İzci, Nilüfer Rotari İlkokulu Müdürü Abdullah Urgan, Salih Şeremet Ortaokulu Müdürü Erol Çınar, Naz Özdilek İlkokulu Müdürü Yavuz Kantarcı ile Müdür Yardımcısı Cemil Aksakal katıldı.

Okul yönetimi, programa katılım sağlayan tüm protokol üyelerine ve yarışmaya yoğun ilgi gösteren velilere teşekkür ederek, aile-okul iş birliğini güçlendiren bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.