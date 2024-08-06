Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’ne bağlı İslamköy Mahallesi’nde görev yapan imam H.A.’nın ev hanımı olan eşi, başka bir camide görevli imam A.A. tarafından kaçırıldı. Olay, köyde büyük bir yankı uyandırırken, kaçırılan kadının ailesi kızlarını kaçıran imamın öldürülmesini talep etti. Araya kanaat önderleri girmesine rağmen gerilim hala devam ediyor.

Olayın Detayları

Gerçek Gündem’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, İmam H.A. dört yılı aşkındır İslamköy Mahallesi’nde görev yapıyordu ve mahalleli tarafından sevilen biriydi. Ancak geçen hafta H.A.’nın eşi, imam A.A. tarafından Şanlıurfa’ya kaçırıldı. Bu olayın ardından kadının ailesi, imam H.A.’ya kızlarını kaçıran imamı öldürmesi yönünde baskı yapmaya başladı.

Gerilimi Yatıştırma Çabaları

İlçedeki kanaat önderlerinin araya girmesiyle olayın yatıştırılmaya çalışıldığı, ancak gerilimin hala sürdüğü belirtildi. Mahalle muhtarı Zeynel Şeker, imam H.A.’nın artık mahallede çalışmaya devam etmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Şeker, "İmam H.A. iyi bir insandı ve çok severdik. Ancak eşi mahallemize kötü örnek oldu. İmamımız çok üzgün ve psikolojisi bozulmuş durumda. Kendi köyüne gitti ama geri geldi. Artık itibarı zedelendi. İmamın suçu yok, ancak mahallemizde çalışmaması için müftülüğe dilekçe vereceğiz" dedi.