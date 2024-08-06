Mardin’in Savur ilçesinde bulunan Şeyh Muhammed dağında unutulan mum yakma adağı ve dua geleneğini yeniden canlandırılıyor.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Yaklaşık 3 bin yıllık tarihi geçmişi bulunan Mardin’in Savur ilçesinde belediye tarafından Şeyh Muhammed dağına mum yakma ve dua geleneğini 50 yıl sonra Perşembe günü halkın katılımı ile yeniden yapılacak.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, İlçemizde asırlardır yapılan ancak son 50 yılda unutulmaya yüz tutmuş Şeyh Muhammed dağına mum yakma ve dua geleneğini yeniden canlandıracaklarını söyledi.

Perşembe günü halkımızın katılımı ile Şeyh Muhammed dağına çıkarak, dualarımızı yapacaklarını ifade eden Hamidi,” Geleneklerimiz, köklerimizin derinliğine uzanan, bizi biz yapan değerlerimizdir. Ancak zamanın akışı içinde bazıları unutulmaya yüz tutar. Savur'un eşsiz dokusunda, Hristiyanlık ve İslam'ın yüzyıllardır iç içe geçtiği, birbirini zenginleştirdiği bir tablo vardır. Bu tablonun en güzel örneklerinden biri de Sittîl-i Meryem ve oğlu Şeyh Muhammed'in hikâyesidir” dedi.

'UMUTLARIMIZIN YEŞERDİĞİ KUTSAL BİR MEKANDIR' Bu eşsiz geleneği yeniden canlandırmak hepimizin asli görevi olduğunu hatırlatan Hamidi,” Efsaneye göre, Hristiyan inancına mensup olan Meryem Annenin altı çocuğundan biri olan Şeyh Muhammed, Müslüman olmuş ve bölgede yaşanan savaşta yaralanarak Şeyh Muhammed Dağı'na sığınmıştır. Ruhu, o zamandan beri dağda yaşayanlara rehberlik eder; her Perşembe gün batımında mumların aleviyle kendini gösterir. Şeyh Muhammed Dağı, sadece bir coğrafi nokta değil, aynı zamanda yüreklerimizin birleştiği, umutlarımızın yeşerdiği kutsal bir mekandır. Bu dağa çıkmak, sadece bir geleneği yaşatmak değil, aynı zamanda insanlığın ortak değerlerine olan inancımızı tazelemektir” ifadelerini kullandı.

ŞEYH MUHAMMED DAĞI "AŞK DAĞI" VE "SEVGİ DAĞI" OLARAK ANILIRDI. Savur halkı, yıllar boyunca bu dağa çıkıp, farklı dinlere mensup olsalar da aynı gökyüzüne bakarak dualar ederlerdi. Aşkın, umudun ve birliğin sembolü olan bu gelenek, ne yazık ki zamanla unutulmaya yüz tutmuştur.

Özellikle bu dağın en önemli özelliği, sevenlerin birbirini görmesi ve birbirlerine kavuşması açısından önemli bir yer tutmasıdır. Sevenlerin dualarının kabul gördüğüne ve birbirlerine mum yakma ve duadan sonra kavuşacaklarına inanılırdı. Bu nedenle dağ, "aşk dağı" ve "sevgi dağı" olarakta anılırdı.

Bu geleneği tekrar yaşatmak için haydi Savur, Şeyh Muhammed Dağı'na çıkalım! Alevlerin dansında birleşelim, dualarımızda buluşalım. Unutmayalım ki, farklılıklarımız bizi zenginleştirir, birbirimize olan saygımız ise geleceğimize ışık tutar” şeklinde açıklamasında bulundu.