İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Vira Kavşağı’nın açılışına katıldı, programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu’na, Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan adayı Murat Kurum’un, belediye çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili açıklaması soruldu.

İmamoğlu da bu soruyu, Murat Kurum’un Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı döneminde poşet müjdesi vermesini hatırlatarak cevapladı:

“Bizim insanlarımızın şu andaki temel sorunu ekonomik anlamda temel sorunu özellikle yüksek enflasyon ve fiyat artışlarının sıklıkla insanların ihtiyaçlarının artmasına sebep olmasıdır. Yani bugün 7 bin 500 lirayı emekliye reva gören bir anlayış bizimle sakın insanların iş gücüyle ya da çalışanlarımızla olan aramızı bozmaya kalkmasın. Bunu anlayamaz bile. Onların tek anlayacağı iş poşet işi veya bu tarz işlerdir. Ekonomi deyince akıllarına o geliyor.”

Büyükçekmece Belediyesi’ne operasyon

Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu düzenlendi. Belediye başkan yardımcısı Nuraydın Sak’ın da aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.

İmamoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’e geçmiş olsun dileklerini iletti, “Bu ve buna benzer girişimlere yeltenenler, bizim itibarımızı zedelemeye çalışanlar görecekler ki bir demokrasi şamarı yiyecekler bu milletten” dedi.

İmamoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Hasan Akgün başkanımıza Büyükçekmece’de çok ses getirsin diye adımlar atılıyor. Operasyonlar duyuyoruz, bazı işler yapılıyor. Buradan söyleyeyim: Bu ve buna benzer girişimlere yeltenenler, bizim itibarımızı zedelemeye çalışanlar görecekler ki bir demokrasi şamarı yiyecekler bu milletten. Bu duyguyla Hasan Akgün başkanımıza geçmiş olsun diyoruz.”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de belediyeye operasyon düzenlenmesine tepki gösterdi. Açılışın ardından Büyükçekmece Belediyesi’ne gideceklerini aktaran Çelik, sürecin takipçisi olduklarını bildirdi. “Biz sadece bir siyasi rakibe karşı yarışmıyoruz” diyen Çelik, yerel seçimlerde medyanın yüzde 95’ine, hukuk sistemine yargı sopası kullananlara karşı yarıştıklarını belirtti.

Çelik, Kurum ile bir kadın arasında geçen “Beykoz’da arsam yıkıldı” diyalogu üzerine konuştu. “Arsanın nasıl yıkıldığını anlayabilmiş değiliz” diyen Çelik, olayın kurgu olduğunu söyledi:

“Beykoz muhtarı açıklama yaptı, ‘Burada İBB’nin böyle bir projesi yok’ dedi. Ancak bir hanımefendi çıktı, siyasi rakibimizin yanında ‘Benim arsam beş yıl önce yıkıldı’ dedi. Arsanın nasıl yıkıldığını da anlayabilmiş değiliz ama o olayın bir kurgu olduğunu bütün İstanbullular biliyor. Biz şunu çok iyi biliyoruz: Karalama kampanyalarına karşı, iftiralara karşı mücadele ediyoruz. Ancak hep birlikte 31 Mart’ta büyük bir cevabı yeniden vereceğiz ve bu anlayışı 2028’e doğru Türkiye’de hep birlikte değiştireceğiz.”

Ne oldu?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece Belediyesi’nde görevli bazı personeller hakkında rüşvet aldıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belediyeye operasyon düzenledi.

Çalışma kapsamında bir inşaat firması tarafından Nisan 2024’te oturumun başlaması planlanan yaklaşık değeri 8 milyar lira olan toplam 140 villanın inşasında temel atılmadığı, zorunlu olan fore kazıkların çakılmadığı, sismik kontrollerinin yapılmadığı, yapı denetimcilerin hiçbir kontrol yapmadan sahte rapor düzenlediği tespit edildi.

Ekipler, belediye görevlilerinin rüşvet karşılığı usulsüz yapılara inşaat ruhsatı verdiğini belirledi. Sahte raporlar üniversite öğretim görevlilerinden kurulu bilirkişi heyetine gösterildi. Heyet çalışmalarında iki ayrı keşif raporu ve belediye ruhsatlarının sahteliğine ilişkin bilirkişi raporu alındı.

Operasyon kapsamında Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak ve İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ç.’nin de aralarında bulunduğu 22 şüpheli “sahte raporlar düzenledikleri” gerekçesiyle gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda iki ruhsatsız ateşli silah, 20 bin lira nakit para, sekiz tam altın, iki yarım altın, 43 çeyrek altın ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.