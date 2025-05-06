Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan İMOS Başkanı Uğurtan Turgut, “Mobilyanın Başkenti sloganıyla gururla andığımız İnegöl’ün lokomotif sektörü yine sürekli tekrarlayan bir sorunla karşı karşıya. Şehrin yarısından fazlasına ekmek kapısı olan, İnegöl’ün ihracat fazlası veren, istihdam ve işsizlik sorunu yaşamayan bir sanayi şehri haline getiren mobilya sektörü her birkaç yılda bir olduğu gibi bugün de yine ham madde sorunuyla boğuşuyor. Yıllardır özellikle MDF ve Suntalam üreticileri tam da fuarların öncesinde veya esnasında, üretici firmalarımız Ar-Ge ve fuar hazırlığı telaşındayken zam yapmayı adeta alışkanlık haline getirdiler. Bu alışkanlık 15-19 Nisan tarihleri arasında 52. kez düzenlenen MODEF esnasında da tekrarlandı, ancak bu kez durumu daha da vahim hale getiren bir gariplik var. Ürünler hem zamlandı hem de piyasada yok. Yani zamlı fiyatı kabul bile etsek ürün bulamıyoruz. Herkesin malumudur ki mobilyada yüksek sezon Mart ayı itibariyle başlar. Memleketin içinde bulunduğu ekonomik durum sebebiyle sezon açılışı sarkmış ve umutlar MODEF’e bağlanmışken hem ham maddeye zam gelmesi hem de zamlı fiyata rağmen ürünlerin bulunamaması zaten zorluk çeken üreticilerimizi içinden çıkılamaz bir hale sokmuştur. Artan enflasyon sebebiyle yükselen maliyetlerimiz, kur hareketinin enflasyonun gerisinde kalması sebebiyle döviz bazında da artan fiyatlarımız nedeniyle kaybettiğimiz rekabet gücümüz İnegöllü mobilyacılar olarak bizleri fazlasıyla zora sokmuşken bir de öngöremediğimiz zamlar sebebiyle dertleniyoruz. Biz üretmezsek, şehir kaybedecek, ülke kaybedecek. Biz üretmezsek bugün çekinmeden zam yapan, rahatlıkla ürün yok diyebilen tedarikçilerimiz de üretemez olacak. Hepimiz aynı sektörden ekmek kazanan, aynı işe emek veren insanlarız. Zor günlerde birbirimize destek olmamız gerekirken tam aksi muameleyle karşılaşmak esnafımızı hem madden hem manen üzüyor. Biz İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği olarak başta üyelerimiz olmak üzere tüm mobilya üreticileri adına yapılan zamlardan ve tedarikte yaşanan gecikmelerden duyduğumuz rahatsızlığı dile getiriyor ve muhatabımız olan yetkililere anlayış ve iş birliği çağrısında bulunuyoruz. Temennimiz zamların geri çekilmesi, mümkün değilse makul oranlarda tutulması ve bir an önce sektörün ihtiyaç duyduğu ürünlerin tedarikine ve sevkine başlanmasıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” dedi.

Kaynak: BÜLTEN