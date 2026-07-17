"BURSA'NIN YÜZDE 70'İ RİSKLİ YAPI STOĞU SINIFINDA"

Büyükşehir Belediyesi tarafından bazı mahallelerin deprem riski açısından öne çıkarıldığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Demir, meselenin yalnızca belirli mahallelerle sınırlı görülmemesi gerektiğini ifade etti.

Bursa'nın bir deprem bölgesi olduğuna dikkat çeken Demir, "Yapı stoğumuzun yaklaşık yüzde 70'i riskli yapı stoğu sınıfında yer alıyor. Yeni tespit edilen fay hatları nedeniyle bazı bölgelerin daha yüksek risk taşıdığı anlaşılıyor. Ancak bizim sadece bu mahalleler özelinde değil, Bursa'nın tamamında kentsel dönüşümü hızla tamamlamamız gerekiyor." dedi.

"KAMUNUN DAHA KARARLI ADIMLAR ATMASI GEREKİYOR"

Kentsel dönüşüm sürecinde kamu otoritelerinin etkin rol üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Demir, 6306 sayılı Kanun'un sağladığı yetkilerin daha etkin kullanılmasını istedi. Demir, "Kamunun bu süreçte daha kararlı davranması gerekiyor. Biz sektör temsilcileri olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Amacımız şehirlerimizi depreme karşı dirençli hale getirmek." ifadelerini kullandı.

"RUHSAT SÜREÇLERİ SEKTÖRÜ ZORLUYOR"

İnşaat sektöründe yaşanan daralmaya rağmen belediyelerde ruhsat süreçlerinin uzun sürdüğünü belirten Demir, bunun hem yatırımcıyı hem de sektörü olumsuz etkilediğini dile getirdi. İnşaat sektörünün 256 alt sektörü beslediğini ve önemli bir istihdam alanı oluşturduğunu hatırlatan Demir, ruhsat süreçlerinin hızlandırılmasının hem maliyet artışlarının önüne geçeceğini hem de sektörün yeniden hareketlenmesine katkı sağlayacağını söyledi.

"BELİRSİZLİKLER SEKTÖRÜ OLUMSUZ ETKİLEDİ"

2026 yılına ilişkin beklentilerin yılın başında daha olumlu olduğunu ifade eden Demir, son dönemde yaşanan küresel gelişmelerin sektörü olumsuz etkilediğini belirtti. İran ile yaşanan gerilim, enerji maliyetlerindeki artış ve ekonomik belirsizliklerin inşaat sektörünü daralttığını söyleyen Demir, istikrar ortamının yeniden sağlanmasıyla sektörün toparlanabileceğini ifade etti.

"BURSA DA 'YARISI BİZDEN' KAPSAMINA ALINMALI"

Kentsel dönüşümün önündeki en büyük engellerden birinin finansman olduğunu belirten Demir, konut kredisi faizlerinin düşürülmesi gerektiğini söyledi. İstanbul'da uygulanan "Yarısı Bizden" kampanyası ile 3 milyon TL'ye kadar sunulan dönüşüm kredisi desteğinin Bursa'yı da kapsaması gerektiğini dile getiren Demir, şunları söyledi:

"Bursa, deprem riski açısından İstanbul'dan daha yüksek risk taşıyan illerden biri. Riskli yapı stoğumuz da oldukça fazla. Buna rağmen İstanbul'un yararlandığı kentsel dönüşüm desteklerinden Bursa faydalanamıyor. 'Yarısı Bizden' kampanyası ve dönüşüm kredisi desteklerinin bir an önce Bursa'da da uygulanması gerekiyor. Böylece riskli yapı stokunu hep birlikte dönüştürebiliriz."