Şirket, söz konusu pazarlarda yeni telefon satışını durdururken bölgedeki operasyonların Oppo tarafından yürütüleceğini açıkladı.

OnePlus, 2025 yılında piyasaya sürdüğü OnePlus 15 modelinin ardından Avrupa ve Kuzey Amerika için yeni bir akıllı telefon tanıtmayacak. Mevcut kullanıcıların yazılım güncellemesi, garanti ve satış sonrası destek hakları ise devam edecek.

Şirket, Çin ve Hindistan pazarlarındaki faaliyetlerini şimdilik sürdürecek. Ancak Bloomberg tarafından paylaşılan bilgilere göre OnePlus’ın 2027 yılında Hindistan pazarından da ayrılabileceği iddia ediliyor.

Operasyonlar Oppo’ya devredilecek

2021 yılından bu yana Oppo ile entegrasyon sürecinde olan OnePlus’ın Avrupa ve Kuzey Amerika’daki faaliyetleri bundan böyle Oppo çatısı altında sürdürülecek. Böylece grubun operasyonları tek marka üzerinden yönetilecek.

Oppo, ABD pazarında kendi markasıyla akıllı telefon satmayı planlamadığını bildirirken Avrupa’nın şirket açısından stratejik önemini koruyacağı belirtildi.

OnePlus’ın çekilme kararının ardından cihazların yazılım altyapısında da değişikliğe gidilecek. Kullanıcıların mevcut haklarının korunacağı açıklanırken OnePlus’a özgü OxygenOS arayüzünün yerini Oppo tarafından geliştirilen ColorOS alacak.

Şirketin bu kararı almasında yükselen bellek maliyetleri, tedarik zincirinde yaşanan sorunlar ve küresel akıllı telefon satışlarındaki yavaşlamanın etkili olduğu ifade ediliyor.

Analistler ise OnePlus’ın zaman içinde uygun fiyatlı üst segment telefon kimliğinden uzaklaştığını, artan fiyatlar ve Oppo ile kurulan yakın ilişkinin markanın rekabet gücünü azalttığını değerlendiriyor.