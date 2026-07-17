Artık boş cam şişe, plastik şişe ve metal içecek kutularını geri dönüşüme kazandıran vatandaşlar, karşılığında dijital cüzdanlarına para yükleyebiliyor.

DOA (Depozito Yönetim Sistemi) kapsamında bulunan iade makinelerine uygun ambalajları teslim eden kullanıcılar, her bir ambalaj için belirlenen depozito bedelini DOA Mobil Uygulaması üzerinden dijital cüzdanlarında biriktirebiliyor. Biriken bakiyeler ise ATM'lerden çekilebiliyor veya anlaşmalı noktalarda harcanabiliyor.

Sistemi kullanmak isteyen vatandaşların öncelikle DOA Mobil Uygulaması'nı iOS veya Android cihazlarına indirerek kayıt oluşturmaları gerekiyor. Ardından, depozitolu ambalajlar üzerindeki barkod okutularak makineye teslim ediliyor ve kazanılan tutar anında dijital cüzdana aktarılıyor.

İnegöl'de DOA makinelerinin bulunduğu marketler ise şu şekilde:

Akhisar Mahallesi: 167. Sokak No: 4A/0

Yunusemre Mahallesi: Bağlar Caddesi No: 12/1

Yetkililer, uygulamanın hem geri dönüşüme katkı sağladığını hem de vatandaşların atıklarını ekonomik değere dönüştürmesine imkan tanıdığını belirterek, ilerleyen süreçte İnegöl'deki DOA makinesi sayısının artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.