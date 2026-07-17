Olay, Mahmudiye Mahallesi Lider Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.B. (44), henüz bilinmeyen bir nedenle yaşamına son verme kararı aldı. Evinin çatısına çıkan şahıs, hazırladığı iple kendini asarak intihar girişiminde bulundu.

Durumu fark eden aile bireyleri, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak sağlık ve polis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan S.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.