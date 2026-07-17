Transfer sürecini değerlendiren Mehmet Tanrıkulu, teknik heyetin raporları doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek şunları söyledi:

“Yeni sezonda mücadele edeceğimiz ligin zorluklarını biliyoruz. Bu nedenle kadromuzu hem kaliteli hem de karakterli isimlerle güçlendirmeye devam ediyoruz. Son olarak İskenderunspor’dan transfer ettiğimiz 1999 doğumlu stoper Fatih Murat TÜRK’ün takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

Fatih Murat, mücadeleci yapısı, savunmadaki disiplini ve tecrübesiyle teknik ekibimizin uzun süredir takip ettiği bir oyuncuydu. Kulübümüzün hedeflerine ulaşma yolunda bize önemli katkılar vereceğine inanıyoruz.

Transferin hem kulübümüz hem de Fatih Murat TÜRK için hayırlı olmasını diliyor, yeşil-siyahlı formamız altında başarılı ve sakatlıksız bir sezon geçirmesini temenni ediyorum.”