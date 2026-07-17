Olay, kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan Yenice Göleti mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bisikletiyle seyir halinde olan 17 yaşındaki Zeyneddin İ., önüne çıkan kız çocuğuna çarpmamak için ani manevra yaptı. Direksiyonu kıran genç, dengesini kaybederek yere düştü.

Meydana gelen kazada çenesi kırılan Zeyneddin İ. için çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı gence ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından çenesinde kırık tespit edilen genç, ileri tetkik ve tedavisi için ambulansla Bursa'daki bir hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.