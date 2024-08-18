Balıkesir’in Karesi ilçesinde mezarlık yanında bulunan dereden incir toplarken, beton zemine düşen Servet Çağlak, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerce dereden sedye ile çıkarılarak, 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, Karesi ilçesinde bulunan Başçeşme mezarlığı kenarında bulunan dere içinde ki yemiş ağaçlarından olgunlaşan incirleri toplamak için çıkan Servet Çağlak dal kırılması sonrası beton zemine çakıldı. Düşme sonrası olay yerine gelen İtfaiye müfreze ekipleri düşen şahsı sedyeye bağlayarak, dereden çıkardılar. İncir ağacından düşen Servet Çağlak’ın vücudunda çeşitli kırıklar oluştuğu itfaiye ekiplerince 112 Sağlık ekiplerine teslim edilerek, hastaneye sevk edildi.