İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl’ün 2022 yılı Dış Ticaret İstatistiklerini kamuoyu ile paylaştı.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda Yönetim Kurulu Üyelerinin de katılımı ile düzenlenen basın toplantısında İnegöl’ün 2022 yılı Dış Ticaret İstatistiklerini kamuoyu ile paylaştı.

MODEL EKONOMİ OLMA GELENEĞİ DEVAM EDİYOR

Toplantıda konuşan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da şehrimiz ihracatçı ve ithalatçı firmalarımızla istişare halinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar neticesinde İnegöl’ün 2022 yılı Dış Ticaret İstatistiklerini çıkarmış olduk. Bugün de düzenlediğimiz toplantımız ile rakamlarımızı kamuoyu ile paylaşacağız.

İnegöl’ümüz 2022 yılında 1102 firma ile 1 milyar 401 milyon 286 bin 712 dolar ihracat, 44 firma ile de 384 milyon 813 bin 732 dolar ithalat gerçekleştirerek toplam dış ticaret hacmini 1 milyar 786 milyon 100 bin 444 dolara çıkartmıştır. 2022 yılında İnegöl 1 milyar 16 milyon 472 bin 980 dolar dış ticaret fazlası vererek ülkemiz için model ekonomi şehri olma geleneğini sürdürmüştür.”

2022 YILI İHRACAT RAKAMLARI

“Rakamları sektörel olarak ele aldığımızda şehrimizin markası ve lokomotifi olan mobilya sektörü 2022 yılının ihracat birincisi oldu. Tekstil, Orman Ürünleri ve Otomotiv Yan Sanayi sektörü ihracatında düşüş yaşanırken Mobilya, Gıda, Kimya, Makine & Metal ile Diğer sektörlerinin ihracatı arttı. Mobilya sektörü 716 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek İnegöl’ün ihracatında %51 ile çoğunluğa sahip oldu. 2021 yılına kıyasla ihracatta; Makine & Metal sektörü %56, Gıda sektörü %41, Mobilya sektörü %5 ve Kimya sektörü 4’lük bir artış gösterdi. Diğer yandan Tekstil sektörü %15, Orman Ürünleri sektörü %5, Otomotiv Yan Sanayi %70 ve Diğer Sektörlerin ihracatında %43’lük düşüş yaşandı. Biraz önce ifade ettiğim gibi ihracatta, $716.111.896,61 ile Mobilya sektörü 1. sırada yer alıyor. Mobilya sektörünü $229.653.889,21 ile Tekstil, $179.179.826,12 ile Orman Ürünleri, $160.617.322,08 ile Gıda, $60.961.320,51 ile Kimya, $23.397.843,01 ile Makine ve Metal, $13.400.745,64 ile Otomotiv Yan Sanayi, $17.963.869,36 ile diğer sektörlerimiz ihracat gerçekleştirmiştir. İhracat yapan firma sayımız 1231’den 1102’e gerileyerek %10’luk bir düşüş gösterdi. Genel olarak bakıldığında dış ticarette İnegöl ihracatçı sayısı azalmasına rağmen bir önceki yıldan biraz daha fazla ihracat yapmayı başardı. ”

2022 YILI İTHALAT RAKAMLARI

“İthalatta ise tüm sektörler toplamında %0,47’lik bir düşüş yaşandı. İthalatta %40 ile en büyük paya Tekstil sektörü olurken %32’lik payla Orman Ürünleri sektörü ikinci sırada yer aldı. Tekstil ve Otomotiv Yan Sanayi sektörlerinin ithalatında düşüş yaşanırken diğer sektörlerin ithalatında artış gözlendi. 2022 yılı ithalat rakamlarımıza bakıldığında ise $157.281.830,90 ile tekstil sektörümüz 1. sırada yer alıyor. Tekstil sektörünü, $121.815.488,01 ile orman ürünleri, $70.082.565,84 ile kimya, $16.505.681,90 ile gıda, $13.304.991,29 ile otomotiv yan sanayi, $3.572.564,18 ile mobilya, $868.812,59 ile makine ve metal, $1.381.797,44 ile ise diğer sektörler takip ediyor. Yüzdelik oranlara bakıldığında tekstil sektörünün İnegöl’ün 2022 ithalat rakamlarının %40,87’sini oluşturduğunu görmekteyiz.”

TÜRKİYE 2021-2022 KARŞILAŞTIRMASI

“Türkiye’nin ihracatı bir önceki yıla kıyasla 214 milyar dolardan 235 milyar dolara yükselerek %10 arttı. İthalat ise bir önceki yıla kıyasla 261 milyar dolardan 342 milyar dolara yükselerek yaklaşık %31 arttı. İnegöl 2022 yılında Türkiye’nin toplam ihracatının %0,60’ını gerçekleştirdi. Bu oranı %0.60’dan %1 seviyelerine çıkarırsak Türkiye ekonomisine ciddi derecede katkı sağlayan sanayi merkezlerinden biri haline geleceğiz. Bu kapsamda işletmelerimizde inovasyon, AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarını arttırmamız, üretim alt yapılarımızı yenilikçi teknolojilerle geliştirmemiz gerekmektedir. Bu kapsamda da çalışmalarımızı en üst düzeyde tutuyoruz. Mobilya sektöründe Türkiye’nin toplam ihracatı 3 milyar 981 milyon dolar olarak gerçekleşmiş, İnegöl bu ihracatın %18’i olan 716 milyon dolarlık kısmını gerçekleştirdi. Orman Ürünlerinde Türkiye’nin toplam ihracatı 1 milyar 756 milyon dolar olarak gerçekleşmiş, İnegöl bu ihracatın %10’u olan 179 milyon dolarlık kısmını gerçekleştirdi.”

İNEGÖL, DIŞ TİCARET FAZLASINDA TÜRKİYE İLLER SIRALAMASINDA 8. SIRAYA YÜKSELDİ

“İnegöl 2022 yılında; ihracatta 19. sırada, ithalatla 30. Sırada, dış ticaret hacmi ile 22. sırada, dış ticaret fazlası ile Türkiye’nin iller sıralamasında 8. sırada yer aldı.”

TÜM SEKTÖRLERİMİZDE EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜRLER

“Dönem içerisinde ekonomik, tedarik zinciri problemleri gibi zor şartlarda üretim yapan ve ekonomiye katkıda bulunan tüm firmalarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bundan sonra da Türkiye ekonomisine en büyük desteği İnegöl olarak vermeye devam edeceğiz. Birçok noktada sorunlar yaşanmasına rağmen üreticilerimizle birlikte çözümler arayacağız ve bu noktada çalışmalar yapacağız. İnegöl ekonomisinin büyümesine katkı sağlayan herkese tekrar teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

FAHRETTİN ENİŞ