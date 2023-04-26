AK Parti Bursa Milletvekili ve Milletvekili adayı Muhammet Müfit Aydın, seçim çalışmaları kapsamında Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği’ni ziyaret etti. Aydın, dernek üyelerinden seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan için destek isterken, ziyaret sırasında konuşan Dernek Başkanı Turgay Yazıcı da “Milletimiz adeta 100 yıl öncesinin kopyasını yaşıyor. Bu dönem ile Sultan Abdülhamid Han dönemi birbirinin aynısı” dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili ve 14 Mayıs seçimlerinde yine Bursa Milletvekili adayı olan Muhammet Müfit Aydın, seçim çalışmaları kapsamında Salı günü İnegöl’e geldi. Aydın, ziyaretleri kapsamında Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği genel merkezini ziyaret ederek dernek yöneticileri ve üyelerle buluştu.

CUMHURBAŞKANIMIZA DESTEK İSTİYORUZ

Yoğun kalabalığın olduğu ziyarette üyelere hitap eden Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, “Abdülhamid Han bizim için çok kıymetli. Küçüklüğümden itibaren dedemin Abdülhamid hatıralarıyla, onun hayatından örneklerle büyüdüm. Belki bundandır bu akşam burada kendimi evimde gibi hissediyorum” dedi. 14 Mayıs seçimlerine de değinen Aydın, “Sizlerden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve kadrolarına destek istiyoruz” ifadelerinde bulundu.

“BU DEFA 100 YIL ÖNCEKİ GİBİ OLMAYACAK”

Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı da yaptığı selamlama konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Misafirlerimize bizlere verdikleri değer ve kıymetten dolayı teşekkür ediyorum. Bugün görüyoruz ki ülkemiz ve milletimiz adeta 100 yıl öncesinin kopyasını yaşıyor. Bu dönem ile Sultan Abdülhamid Han dönemi birbirinin aynısı. Ancak bugün milletimiz daha bilinçli. Yeniden bu ülkeyi, bu milleti esaret altına almalarına alamayacaklar. Bu defa 100 yıl önceki gibi olmayacak” dedi.

TARİHE GÖMÜLECEKLER

“Artık herkes kendi zihniyetini açık şekilde dışa vuruyor, bu ülke üzerindeki kirli emellerini açıkça ifade ediyor. Kirli ittifak masasının PKK terör örgütünün siyasi uzantılarıyla iş birliğini alenen görüyoruz. Artık onlar da inkar etmiyorlar. Terör örgütünün yayın organına konuşan PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Bese Hozat kod adlı Hülya Oran’ın son açıklamaları, ülkemizin nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunun göstergesi olmuştur. Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu’na oy isterken adeta milletimizi tehdit eden bu katil, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimleri Cumhur İttifakının kazanması durumunda iç savaş çıkartacaklarını itiraf etti. İmralı aklıyla, Kandil ağzıyla bu milleti esarete sürüklemek isteyenler, inşallah Cumhuriyetimizin 100. Yılında bir daha asla ortaya çıkmamak üzere tarihe gömülecekler. Bu millet Türkiye Cumhuriyeti düşmanlarını, Türk ve İslam düşmanlarını affetmedi, affetmeyecek” diye konuştu.

Dernek Başkanı Turgay Yazıcı, ziyarette gecenin anısına Milletvekili Muhammet Müfit Aydın’a kendi yazdığı “Üç Kıtanın Son Hükümdarı Sultan 2. Abdülhamid Han” kitabını hediye etti.

SEHER YAŞA