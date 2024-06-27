Akhisarspor, geleceğin yıldızlarını yetiştirmek için 3 farklı branşta Yaz Spor Okulu başlatıyor. Kulüp bünyesinde kız yaz voleybol okulu, kız ve erkek yaz basketbol okulu, kız ve erkek yaz futbol okulu açacak. Bu kapsamda açılacak yaz okullarına kayıtlar başladı. İnegöllü spor severleri kulüp yönetimi kayıt olmaya davet etti.



Kayıt yaptırmak ve ayrıntılı bilgi almak isteyenler, Turgut Özal Caddesi No:01 adresinde bulunan Akhisar Spor Tesislerine veya 0507 959 05 15, 0537 322 23 03 Telefon Numaralarıyla iletişime geçebilirler.