A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde Romanya ile oynayacağı müsabakada Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier düdük çalacak.

A Milli Takım'ın Romanya ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu yarı final maçının hakemleri belli oldu. Beşiktaş Park'ta 27 Mart Perşembe günü oynanacak ve 20.00'de başlayacak mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier yönetecek.

Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Benoit Bastien olacak.