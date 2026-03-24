TFF 2. Lig'de Bursaspor ile Güzide Gebze Spor arasında oynanan mücadele Bursaspor'un 2-0 üstünlüğüyle son buldu.

Bursaspor: Kerem Matışlı, Rahmetullah Berişbek, Alperen Babacan, Batuhan Yayıkcı, Barış Gök, İlhan Depe, Salih Kavrazlı, Eyüp Akcan, Soner Aydoğdu, Emir Kaan Gültekin, Ertuğrul Furat

Güzide Gebze Spor: Cantuğ Temel, Haşim Sarman, Kaan Kanak, Adem Doğan, Onur Taha Takır, Sedat Dursun, Mertcan Aktaş, Tolunay Yurtseven, Emircan Altıntaş, Mutlu Güler, Batuhan Altıntaş

Maçta Önemli Dakikalar

Dk.70 Bursaspor golü buldu ve öne geçti.

Bu dakikada sol kanattan kale sahasına yapılan ortada kaleci Cantuğ Temel topu kontrol edemedi. Oluşan karambolde topa en son dokunan İlhan Depe topu hilelerle buluşturdu.

Dk.75 Bursaspor farkı ikiye çıkardı.

Bu dakikada hızlı gelişen ayakta İlhan Depe kale sahasına sert ve yerden kesti. Gelen topa şık bir vuruş yapan Baran Başyiğit topu filelerle buluşturdu.