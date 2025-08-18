İnegöl Balkan Göçmenleri Derneği’nin organizasyonuyla katılım sağlanan Ohrid Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali, 8 farklı ülkeden 12 ekibin katılımıyla gerçekleşti. Festivalde 30 dansçı sahne alırken, İnegöl kafilesine Dernek Başkanı Av. Ertan Başdere başkanlık etti. Kafileye Başkan Yardımcısı Yusuf Nazlıten de eşlik etti.



Festivalde sahneye çıkan İnegöllü dansçılar, yöresel halk oyunlarıyla büyük beğeni topladı. Dernekten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çocuklarımızın gelişimine önemli katkı sunduğunu ve onları birçok anlamda geliştirdiğini düşünüyoruz. Ülkelerini başarı ile ve gururla temsil etme fırsatı bulan öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Bize destek veren ailelerine ve İnegöl Belediye Başkanımız Sayın Alper Taban’a teşekkür ederiz."

Etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıkarken, İnegöllü gençlerin performansı gurur kaynağı oldu.